مصرع وإصابة 53 شخصا في انهيار مبنى غرب إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم /الأحد/، إصابة أكثر من 50 شخصًا ووفاة ثلاثة آخرين إثر انهيار مبنى في مقاطعة بوجور غرب جزيرة جاوة.

ونقلت وكالة أنباء إندونيسيا عن آدم حمداني مسؤول وكالة التخفيف من آثار الكوارث في مقاطعة بوجور قوله إن ما لا يقل عن 50 شخصًا تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات ومراكز الصحة العامة.

وصرح حمداني، اليوم: "تم إجلاء الضحايا إلى المستشفيات القريبة، ولا يزال فريق الإنقاذ يعمل على إزالة الأنقاض".

وأضاف أن الكارثة وقعت حوالي الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي أثناء احتفال مئات الأشخاص بمناسبة دينية في منطقة بوجور.

وتابع أن الجهات المعنية تشتبه في أن حالة المبنى المتداعية والعدد الكبير من المشاركين في التجمع كان من أسباب انهيار المبنى المكون من طابقين.

وفي غضون ذلك، صرّح القائد العسكري لمنطقة بوجور المقدم هنجار تري واهونو، بأن فريق الإنقاذ المشترك بدأ عملية الإنقاذ على الفور بعد انهيار المبنى.

وحتى ظهر يوم الأحد، يواصل فريق الإنقاذ عمله لضمان عدم بقاء المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وأضاف أن فريق الإنقاذ المشترك يضم ضباطًا من الجيش وإدارة الإطفاء ورجال الإطفاء والسلطة المحلية.