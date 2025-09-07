صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين

كشف مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي وعضو بارز في الحزب الجمهوري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مخبرا سريا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في قضية الممول المتهم بجرائم جنسية، جيفري إبستين.

وجاء هذا التصريح الصادم في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، حيث حاول جونسون الدفاع عن ترامب بعد موجة انتقادات طالت تصريحاته حول ما يعرف إعلاميا بـ"خدعة إبستين الديمقراطية"، وهو التعبير الذي يستخدمه ترامب للتقليل من شأن الاتهامات والملفات المرتبطة بإبستين، والتي يقال إنها تطال شخصيات سياسية بارزة.

وبينما تواصل وزارة العدل نفيها لوجود "قائمة عملاء"، كان إبستين يقدم لهم فتيات قاصرات، أشار جونسون إلى أن ترامب لم يكن مجرد صديق سابق لإبستين، بل كان يزوده بمعلومات ساعدت في تفكيك شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها.

وأضاف جونسون: "ترامب مرعوب مما كان يفعله إبستين، لكنه صدق الضحايا منذ البداية. لقد طرده من منتجع مارالاغو فور ظهور الشبهات، وكان يتعاون مع الـ FBI خلف الكواليس".

لكن هذه التصريحات، رغم قوتها، لم تؤكدها لا وزارة العدل ولا البيت الأبيض، ما فتح الباب لتساؤلات حادة حول توقيتها ومصداقيتها، خاصة أنها تأتي وسط تصاعد الضغط على إدارة ترامب السابقة للإفصاح عن علاقتها بإبستين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت في وقت سابق أن اسم ترامب ورد في ملفات إبستين، وأن المدعية العامة السابقة بام بوندي أبلغته بذلك شخصيًا.

كما أن ترامب نفسه قال في مقابلة عام 2002: "أعرف جيف منذ 15 سنة. رجل رائع"، قبل أن تتدهور علاقتهما لاحقًا بسبب سلوك إبستين "غير اللائق"، بحسب مصادر مقربة.