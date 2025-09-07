قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
عبد العاطي يوكد رفض مصر القاطع للعمليات الإسرائيلية في غزة لتنفيذ مخططات التهجير
مصرع وإصابة 53 شخصا في انهيار مبنى غرب إندونيسيا
كيفية صلاة الخسوف بالمنزل.. اتبع هذه الخطوات في دقائق
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية ارتكبت "خطأ فادحًا" بإعادة فرض العقوبات
رفض قاطع من حزب الله.. الكشف عن خطة لبنان لحصر السلاح في يد الدولة
وزير الخارجية: نرفض العمليات العسكرية بقطاع غزة.. وعلى إسرائيل قبول مقترح الوسطاء
موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي وعضو بارز في الحزب الجمهوري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مخبرا سريا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في قضية الممول المتهم بجرائم جنسية، جيفري إبستين.

وجاء هذا التصريح الصادم في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، حيث حاول جونسون الدفاع عن ترامب بعد موجة انتقادات طالت تصريحاته حول ما يعرف إعلاميا بـ"خدعة إبستين الديمقراطية"، وهو التعبير الذي يستخدمه ترامب للتقليل من شأن الاتهامات والملفات المرتبطة بإبستين، والتي يقال إنها تطال شخصيات سياسية بارزة.

وبينما تواصل وزارة العدل نفيها لوجود "قائمة عملاء"، كان إبستين يقدم لهم فتيات قاصرات، أشار جونسون إلى أن ترامب لم يكن مجرد صديق سابق لإبستين، بل كان يزوده بمعلومات ساعدت في تفكيك شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها.

وأضاف جونسون: "ترامب مرعوب مما كان يفعله إبستين، لكنه صدق الضحايا منذ البداية. لقد طرده من منتجع مارالاغو فور ظهور الشبهات، وكان يتعاون مع الـ FBI خلف الكواليس".

لكن هذه التصريحات، رغم قوتها، لم تؤكدها لا وزارة العدل ولا البيت الأبيض، ما فتح الباب لتساؤلات حادة حول توقيتها ومصداقيتها، خاصة أنها تأتي وسط تصاعد الضغط على إدارة ترامب السابقة للإفصاح عن علاقتها بإبستين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت في وقت سابق أن اسم ترامب ورد في ملفات إبستين، وأن المدعية العامة السابقة بام بوندي أبلغته بذلك شخصيًا.

كما أن ترامب نفسه قال في مقابلة عام 2002: "أعرف جيف منذ 15 سنة. رجل رائع"، قبل أن تتدهور علاقتهما لاحقًا بسبب سلوك إبستين "غير اللائق"، بحسب مصادر مقربة.

مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI جيفري إبستين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

مايكروسوفت

هل تتأثر مصر بانقطاع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟.. مايكروسوفت توضح

سعر الذهب

سعر أغلي عيار ذهب اليوم 7-9-2025

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

حفل مي فاروق ومدحت صالح

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

خبير تغذية يكشف عن اهمية تناول البيض فى الفطور

خبير تغذية يكشف عن أهمية تناول البيض فى الفطور

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد