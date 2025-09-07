قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أذكار الصباح فرض أم سنة؟.. 10 أسرار تجعلك تندم لتركها
طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنهاء حرب غزة وإنقاذ الرهائن .. تظاهرات إسرائيلية توجّه نداءً مباشرًا لـ «ترامب»

مظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين
مظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين
محمد على

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب مساء السبت، ووجّهوا نداءات مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

واحتشد المتظاهرون في ساحة عامة، رافعين أعلام إسرائيل ولافتات تحمل صور الرهائن، فيما حمل بعضهم لافتات كتب على إحداها: «إرث ترامب ينهار مع استمرار حرب غزة»، وقال آخر: «الرئيس ترامب، أنقذ الرهائن الآن!»

وقال بواز (40 عامًا)، المقيم في تل أبيب: «نعتقد أن ترامب هو الرجل الوحيد في العالم الذي يملك سلطة على بيبي، ويمكنه إجباره على القيام بذلك»، في إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويزداد اليأس بين العديد من الإسرائيليين تجاه نتنياهو، الذي أمر الجيش بالسيطرة على مدينة غزة، في وقت تخشى فيه عائلات الرهائن وأنصارهم من أن الهجوم على المدينة قد يعرّض أحبّاءهم للخطر، وهو ما تتفق معه القيادة العسكرية، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

واتهمت أورنا نيوترا، والدة الجندي الإسرائيلي الذي قُتل في 7 أكتوبر 2023 وتحتجز المقاومة جثته في غزة، الحكومة بالتخلي عن مواطنيها. وقالت في التجمع: «نأمل حقًا أن تدفع الولايات المتحدة الطرفين للتوصل إلى اتفاق شامل».

وشهدت تل أبيب مظاهرات أسبوعية تزايدت أعدادها، حيث طالب المتظاهرون الحكومة بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وقال المنظمون إن مسيرة السبت حضرها عشرات الآلاف، كما نُظّمت مظاهرة حاشدة في القدس المحتلة.

ووفق التقديرات الإسرائيلية، يوجد 48 رهينة محتجزين في غزة، ويُعتقد أن نحو 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

عائلات الأسرى الإسرائيليين ترامب حرب غزة تل أبيب الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

ترشيحاتنا

جنات و زوجها

جنات تحتفل بألبوم «ألوم على مين» بحضور ابنتيها وزوجها

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

رئيس الأوبرا: الفنون المصرية قادرة على مواكبة الحداثة مع الحفاظ على الهوية

ختام فعاليات الهاكاثون في مكتبة الإسكندرية

ختام فعاليات الهاكاثون في مكتبة الإسكندرية

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد