إنهاء حرب غزة وإنقاذ الرهائن .. تظاهرات إسرائيلية توجّه نداءً مباشرًا لـ «ترامب»

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب مساء السبت، ووجّهوا نداءات مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

واحتشد المتظاهرون في ساحة عامة، رافعين أعلام إسرائيل ولافتات تحمل صور الرهائن، فيما حمل بعضهم لافتات كتب على إحداها: «إرث ترامب ينهار مع استمرار حرب غزة»، وقال آخر: «الرئيس ترامب، أنقذ الرهائن الآن!»

وقال بواز (40 عامًا)، المقيم في تل أبيب: «نعتقد أن ترامب هو الرجل الوحيد في العالم الذي يملك سلطة على بيبي، ويمكنه إجباره على القيام بذلك»، في إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويزداد اليأس بين العديد من الإسرائيليين تجاه نتنياهو، الذي أمر الجيش بالسيطرة على مدينة غزة، في وقت تخشى فيه عائلات الرهائن وأنصارهم من أن الهجوم على المدينة قد يعرّض أحبّاءهم للخطر، وهو ما تتفق معه القيادة العسكرية، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

واتهمت أورنا نيوترا، والدة الجندي الإسرائيلي الذي قُتل في 7 أكتوبر 2023 وتحتجز المقاومة جثته في غزة، الحكومة بالتخلي عن مواطنيها. وقالت في التجمع: «نأمل حقًا أن تدفع الولايات المتحدة الطرفين للتوصل إلى اتفاق شامل».

وشهدت تل أبيب مظاهرات أسبوعية تزايدت أعدادها، حيث طالب المتظاهرون الحكومة بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وقال المنظمون إن مسيرة السبت حضرها عشرات الآلاف، كما نُظّمت مظاهرة حاشدة في القدس المحتلة.

ووفق التقديرات الإسرائيلية، يوجد 48 رهينة محتجزين في غزة، ويُعتقد أن نحو 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.