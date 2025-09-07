بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»

هاجم حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصفًا إياه بـ"الديكتاتور".

وصف حاكم إلينوي ترامب بذلك بعد أن ألمح الأخير إلى احتمال استخدام "وزارة الحرب" في مدينة شيكاجو لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

كان ترامب قد وقع أمرًا تنفيذيًا يقضي بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، معتبرًا أن التسمية الجديدة تعكس واقع العالم الحالي.

في منشور على وسائل التواصل، كتب ترامب: "أحب رائحة الترحيلات في الصباح" مضيفًا أن "شيكاجو على وشك أن تعرف لماذا تسمى وزارة الحرب".

رد بريتزكر قائلاً: "رئيس الولايات المتحدة يهدد بخوض حرب مع مدينة أمريكية. هذا ليس طبيعيًا. ترامب ليس رجلاً قويًا، بل خائف. إلينوي لن ترضخ لمحاولة دكتاتور".