الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة

أكد مسؤول روسي أن الرئيسين الامريكي والروسي سيمنعان نشوب حروب كبرى، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وصرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وكتب دميترييف في منشور عبر صفحته على منصة "إكس" "ستالين وروزفلت وتشرشل فازوا بالحرب العالمية الثانية.. بوتين وترامب سيمنعان الحرب العالمية الثالثة".

كما أضاف دميترييف صورتين إلى منشوره، الأولى بالأبيض والأسود، تظهر الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، والرئيس الأميركي الثاني والثلاثين فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، كما يتضمن المنشور صورة ملونة لبوتين وترامب.

ويتضمن المنشور أيضا أيقونات تمثل العلمين الروسي والأمريكي، بالإضافة إلى حمامة السلام.