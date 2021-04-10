اليوم......جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لهيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات الأكاديمية

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « دليل للعروض التقديمية الفعالة في المؤتمرات الأكاديمية »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وخلال ورشة العمل تتم مناقشة المواضيع الآتية:

- نظرة عامة: أنواع العروض التقديمية.

- ندوة / حلقة نقاش.

- جلسات المائدة المستديرة.

- جلسات الملصق.

- صواميل ومسامير إنشاء ملصق علمي فعال.



وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للباحثين المهتمين بالمشاركة في المؤتمرات العلمية.

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وتهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 10 ابريل 2021، فى تمام الساعة 06:00 مساءً .

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كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/81205736155?pwd=SkRLWWlRVnA1KzBubGpYRVpIVTBqZz09

Meeting ID: 812 0573 6155

Passcode: 124326