وفاة الأمير فيليب في ذكرى مهمة للقصر الملكي.. تعرف عليها

توفي الأمير فيليب بالتزامن مع يوم هام وذكرى سنوية للعائلة المالكة البريطانية، مما منع الاحتفال بها كالمعتاد سنويا.

ووفقا لمجلة "بيبول" الأمريكية، تزامنت وفاة الأمير فيليب ، اليوم، عن عمر ناهز 99 عاما مع الذكرى الـ 16 لزفاف ابنه الأكبر الأمير تشارلز على كميلا دوقة كورنوال.

وكان قد قام أمير ويلز وكاميلا باركر بولز بالزواج رسميا في حفل مدني في 9 أبريل 2005، في قلعة وندسور، نظرا لأن كلاهما كانا مطلقين، فقد أقاموا حفل زواج مدني تلاه مباركه مقدسة في القلعة بدلا من الكنيسة.

وعلى الرغم من عدم حضور الملكة إليزابيث والأمير فيليب لحفل الزفاف المدني لابنهما، إلا انهما كان حاضرين في الصلاة التي عقدت في كنيسة القديس جورج.

ولم ينشر الأمير تشارز (72 عاما) وزوجته كاميلا (73 عاما) أي شئ على مواقع التواصل الإجتماعي للاحتفال بالذكرى السنوية لزواجهما، وبدلا من ذلك انضموا إلى حسابات العائلة المالكة الرسمية في مشاركة أخبار وفاة فيليب وصوره باللون الأبيض والأسود.

كان قد زار الأمير تشارلز وكاميلا اليونان مؤخرا، وهو البلد الذي ولد فيه الامير فيليب للاحتفال بمرور 200 عاما على استقلال اليوان، وفي خطاب ألقاه الامير خلال الزيارة، أشار تشارلز إلى اليونان باعتبارها أرض جده منذ ولادته.

وكان الأمير تشارلز هو الزائر الوحيد لوالده عندما نُقل إلى المستشفى في أواخر فبراير.