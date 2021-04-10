لهذا السبب.. فريدة الشوباشي: زيارة الرئيس التونسي لمصر مهمة

كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أهمية زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر، مؤكدة أن الزيارة دليل علي أن مصر عنصر أساسي في أي تحرك عربي.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج "حصاد الإسبوع" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"، :"الرئيس التونسي يعرف التجربة المصرية وأن الإطاحة بالإخوان في مصر هو ما أضعف إخوان تونس.

وأشارت الشوباشي، إلى أن مصر لا تتدخل في شئون الغير، لكنها لطالما ساعدت الدول الشقيقة للوصول إلى الحل السليم، مردفة:"خير دليل ما حدث في ليبيا لولا الموقف المصري".

ونوهت إلي أن مصر تفوقت علي نفسها مؤخرا في العديد من الملفات كان أبرزها مواجهة أزمة فيروس كورونا.