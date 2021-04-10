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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لهذا السبب.. فريدة الشوباشي: زيارة الرئيس التونسي لمصر مهمة

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

كشفت  الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أهمية زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر، مؤكدة أن الزيارة دليل علي أن مصر عنصر أساسي في أي تحرك عربي.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج "حصاد الإسبوع" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"، :"الرئيس التونسي يعرف التجربة المصرية وأن الإطاحة بالإخوان في مصر هو ما أضعف إخوان تونس.

وأشارت الشوباشي، إلى أن مصر لا تتدخل في شئون الغير، لكنها لطالما ساعدت الدول الشقيقة للوصول إلى الحل السليم، مردفة:"خير دليل ما حدث في ليبيا لولا الموقف المصري".

ونوهت إلي أن مصر تفوقت علي نفسها مؤخرا في العديد من الملفات كان أبرزها مواجهة أزمة فيروس كورونا.

الرئيس التونسي مصر فيروس كورونا فريدة الشوباشي

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