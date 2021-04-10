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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مرارة فقدك اذابنتي قسوة العالم انهكتني.. بسمة بوسيل توجه رسالة عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة بسمة بوسيل رسالة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و كتبت بسمة بوسيل : في كل ليلية اترك باب حلمي مفتوحا ، فيا زائري اقبل فمرارة فقدك اذابنتي  قسوة العالم انهكتني فيارب بحجم شوقي لابي وحبي لة اغفر ذنبة وسع مدخلة وانر قبرة وانسه في وحدته.

يذكر ان الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، أعلمن عن وفاة والدها ، ونشرت صورتين له عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى  "انستجرام".

وعلقت بسمة قائلة " راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها... ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا ... ان لله و ان اليه راجعون.


((اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن ابي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين)). اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلًا خيرا من أهله ، وأدخله الجنة بغير حساب و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.
يا رب يا رحيم .

ربى أنه ليس معى ولكنه فى قلبى فى دُعائى انتقل الى جوارك لكنه موجود فى كل تفاصيل حياتى؛ اللهمّ أرحم أبى بقدر اشتياقى له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شىء فأرحم أبى رحمةً تطمئنّ بها نفسه، و تقرّ بها عينه، اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا ".

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