سوق العبور.. أكبر أسواق الجملة في العالم ومساحته 300 فدان

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قال اللواء محمد شرف، رئيس جهاز سوق العبور، إن سوق العبور تم افتتاحه عام ١٩٩٤ والمقام على مساحة 300 فدان.

وأكد شرف خلال جولة بالسوق لمتابعة أسعار السلع وتوافر الأطعمة والخضراوات والأسماك وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان ؛ إنه يعد من أهم أسواق الخضر والفاكهة والأسماك والغلال وغيرها، ويضم 49 عنبرا بإجمالي 2005 محلات.

ويعد سوق العبور من أكبر أسواق للجملة في العالم، وقد روعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه واستهلاكه للسلع، ويضم عددا من المباني الخدمية اللازمة لخدمة السوق والتجار والعاملين فيه ورواده أيضا من مبنى إداري ونقاط شرطة ومرور وإطفاء وإسعاف ووحدة بيطرية ووحدة دفع الموازين ومكاتب بريد وتليفونات وتلغرافات وتوثيق شهر عقاري ومجمع بنوك.

ويعمل السوق على تجميع وتشوين الخضر والفاكهة والمحافظة على سمعة المنتج المصري من خلال تحقيق الرقابة على الجودة وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية لإعادة تخطيط ورسم الخريطة الزراعية والمطلوبة للمنتجين والتجار.

من جانبه شدد محافظ القاهرة على تكثيف الحملات التموينية على تجار التجزئة لضبط الأسعار وتخفيف المعاناة على المواطنين.

وأوضح المحافظ حملات التعقيم تشمل جميع شوارع وعنابر السوق للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأكد عبد العال أن السوق يعمل بكامل طاقته حيث تم تشغيل جميع كبائن وموازين البوابات ( 13 ميزان دخول و 19 ميزان خروج ) تفاديًا للازدحام وتكدس السيارات على البوابات .

كما شدد على الجهاز التنفيذي للسوق بقياس درجة حرارة المترددين.

وكان محافظ القاهرة شدد على مديريتي الشئون الصحية والطب البيطري بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والاحياء لتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا حرصًا على الصحة العامة خلال شهر رمضان المعظم.

كما وجه بالتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجـزارة و الأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم .