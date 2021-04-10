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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة

بينهم 19 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 508 شاباً بالبحر الأحمر

صدى البلد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين ٥٠٨ شاباً، منهم ١٩ من ذوي الهمم  من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها ٧٨٨ شابا ، فضلاً عن توفير ٥٠ فرصة عمل .

 

وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة ٤٤ عاملا، واستخراج ٥٤١ رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

 

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال مارس الماضي قامت المديرية بإصدار ٤ تراخيص لأجانب ، وتجديد ترخيص عمل لـ ٦ أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة .

 

وأشار عبد الراضى إلى أن المديرية قامت بتنظيم زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على   ٤١٦   منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير ٥٥ محضراً، وعقد ندوة توعية للعاملين .

 

 أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على ١٠٩ منشآت ، وأسفر عن تحرير ١٤ محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل ندوة توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة ٩٢ منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

 

وأضاف أن المديرية   تلقت ٧٦ شكوى علاقات عمل ، تم تسوية ٣٥ منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه ٥ شكاوي  ، وتبقى ٣٦ شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

وفى مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء المنازل بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في المحافظة ، استفاد منها ٣٠ متدرباً  .

وزير القوى العاملة فرص عمل البحر الأحمر ذوى الهمم محمد سعفان

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