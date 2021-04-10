محافظ الشرقية: استكمال رصف طريق «أولاد صقر - صان الحجر»

فحص 2788 «رأس ماشية» ضد «البروسيلا والسل البقرى»

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أعمال استكمال رصف طريق «أولاد صقر- صان الحجر»، بطول 3 كم وبتكلفة 26 مليون و310 ألف جنيه.

وأشار «غراب»، إلى أنه جاري تنفيذ 45 مشروعًا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة، بإجمالي أطوال 174.6 كم، وبتكلفة مليار و712 مليون جنيه للوصول إلى بنية تحتية سليمة، ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

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وأكد المحافظ، مدير مديرية الطرق بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، أنه جاري تنفيذ أعمال استكمال رصف طريق أولاد صقر / صان الحجر، حيث بلغت نسبة التنفيذ 94%، وجاري تنفيذ إزالة الأسفلت القديم والمتهالك ووضع طبقات أساس جديدة تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية، مؤكداً أنه تم مضاعفة الورديات وتمديد ساعات العمل للإنتهاء من كافة الأعمال ودخول الطريق الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة والأمان للمواطنين وأصحاب السيارات.

وعلي جانب أخر، أكد محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال مارس بإجراء الفحص لـ(1517) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (1371) رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لإكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أوالبروسيلا وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، مؤكداً إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.