رئيس جامعة طنطا : الجامعات التكنولوجية قفزة فى جودة التعليم المصرى

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، أن الجامعات التكنولوجية تمثل قفزة فى نوعية وجودة التعليم فى مصر، وأشاد بدعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الجامعات فى تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، والتى يوليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أولوية قصوى.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا بوضع حجر أساس الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم، ولفيف من قيادات الهيئة الهندسية والمحافظة، وعدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

وصرح الدكتور محمود ذكي، أن الجامعة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم للجامعة التكنولوجية الجديدة بما تمتلكه من كوادر متميزة من أعضاء هيئة التدريس ، إلى جانب الامكانيات المادية وبما يخدم البرامج الدراسية المتميزة بتخصصاتها المختلفة التي ستقدمها الجامعة التكنولوجية الجديدة .

وأضاف ان الجامعة تحرص على المشاركة الفاعلة فى تنفيذ كل ما يخدم الوطن من مشروعات خدمية وتنموية، وتلبية متطلبات عملية التنمية وسوق العمل، وذلك في إطار رسالة ‏الجامعة بوصفها شريكا رئيسيا فى تنمية المجتمع.‏

جدير بالذكر أن الجامعة التكنولوجية الجديدة ستقام على مساحة 10000 متر مربع وتحتوي على المبنى التعليمي الذي يضم قاعات تدريس وفصول دراسية ومدرج كبير وكافيتريا ومبنى الورش والمعامل ومبنى إداري ومكتبة وملاعب وساحة انتظار للسيارات.