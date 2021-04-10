محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم بجميع الأحياء

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت باستمرار وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد بمختلف الاحياء وكذلك حملات رش وتطهير وتعقيم عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية الهيئات والمؤسسات الحكومية والميادين التى تتم بالتنسيق بين الأحياء والاجهزة المعنية وذلك حرصا على الصحة العامة للمواطنين من فيروس كورونا المستجد .



جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .



وشدد المحافظ على التنسيق بين الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارىء و القوارض والحشرات والطب البيطرى والعمل المكثف ليلا ونهار ا فى كافة الأنحاء.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن هناك تكثيف لحملات الرقابة والتفتيش بالاحياء وذلك من أجل الحد من الازدحام والتكدس ، مؤكدا ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة مترا بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد .

يأتى ذلك فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية المستمرة والمكثفة خلال هذه الفترة لمنع انتشار العدوى بين المواطنين وتكثيف الإجراءات الاحترازية التى تتم تداعيات المرحلة الثالثة من الوباء المستجد.

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وفي ذات السياق عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الأحياء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك بحضور لجان وإدارة التفتيش والمتابعة بمحافظة بورسعيد .



وخلال الاجتماع ، وجه محافظ بورسعيد ، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المقاهى والكافتيريات بالمحافظة ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التى تشهد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا و نظرا لاستقبال شهر رمضان المبارك والذى يتطلب مزيد من الإجراءات الاحترازية واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق للحد من التجمعات والتكدس فى الأسواق .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وإدارة التفتيش والمتابعة باتخاذ إجراءات رادعة تصل للغلق فى حال الإخلال بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمقاهى والكافتيريات ، كما وجه رؤساء الأحياء بإزالة الأسواق العشوائية لمنع مظاهر التجمعات والتكدس بطريقة عشوائية ومنع انتشار العدوى .

ويهيب محافظ بورسعيد بالمواطنين ضرورة الوعى بالمرحلة الراهنة والتى تشهد الموجة الثالثة من الفيروس المستجد ، و ضرورة التزام المواطن بكافة الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والاذدحام خلال الأيام المقبلة و الحرص على سلامة الجميع ، وارتداء الكمامات ومنع الاختلاط و اتخاذ كافة إجراءات السلامة

والأمان فى المؤسسات والأسواق ودور العبادة حتى تمر هذه المرحلة بسلام