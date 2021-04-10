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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية .. فيديو

صدى البلد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 10303.55 نقطة، خلال جلسة الخميس جلسة نهاية الأسبوع المنتهية أول أمس.

أوضحت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية لعدسة صدى البلد في تصريحات خاصة انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 بنسبة 6.82% ليغلق عند مستوى 1876.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100  انخفاضاً بنحو 5.71% مغلقًا عند مستوى 2794.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30  تراجعاً بنحو 2.07% مغلقًا عند مستوى 12665.03 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1248.10 نقطة.


وإضافة رمسيس رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 10.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 642.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 360.5 مليار جنيه إلى 352.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 104 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.9%.

وتابعت حنان رمسيس أن  انخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 469.8 مليار جنيه إلى 456.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%.
 

وأشارت رمسيس أن تراجعت أغلب مؤشرات قطاع البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى أول أمس وصعد  قطاع مواد البناء بنسبة 5.2%، وتراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.5% وتراجع بعده قطاع التجارة والموزعون بنسبة 6.6%، ثم تراجع  قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.4% ثم قطاعي السياحة والترفيه والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.1%.

 

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