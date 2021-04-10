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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة التونسية تعلن ما كتبه قيس سعيد في ضريح جمال عبد الناصر

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد يزور ضريح جمال عبد الناصر

زار الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، أضرحة الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات والجندي المجهول، في القاهرة.

 

ذكرت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على "فيسبوك" أن قيس سعيد قام بوضع  أكاليل زهور على قبورهم وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم.

 

أظهرت الصور المنشورة ما كتبه قيس سعيد في دفتر زيارات ضريح جمال عبد الناصر.

 

كتب سعيد "بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبد الناصر ترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه ومناقبه".

 

وأضاف "كنا في تونس نتابع خطبه، ولا زالت عديد مواقفه حاضرة إلى حد يوم الناس هذا حاضرة في أذهان الكثيرين".

 

واختتم الرئيس التونسي "رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد".

 

وظهر سعيد في إحدى الصور بجوار  عبد الحكيم عبد الناصر، الابن الأصغر للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

 

ووصل الرئيس التونسي إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة رسمية لمدة 3 أيام لبحث العديد من القضايا الثنائية والإقليمية.

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