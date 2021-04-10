هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا، و لا مشكلة في صيام الأصحاء.

يفضل الإفطار للمصابين بفيروس الكورونا وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار. حرمان المصابين بالكورونا من الماء و السوائل خطر جسيم يهددهم بزيادة لزوجة الدم و الدخول فى المضاعفات ، وأخطرها الجلطات. ثلاثون في المائة من المرضى المصابين بأعراض حادة لفيروس كورونا المستجد يصابون بجلطات دموية خطيرة، مما قد يساهم في زيادة عدد المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد.

بالنسبة لصيام رمضان ، من كان صحيحًا لم يصبه فيروس كورونا واستوفى شروط الصيام ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم وجب عليه الصوم بل هو أولى لأن الصوم يقوي المناعة. فيما يخص المصابين بالفيروس ، يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب ، فإذ نصح بالإفطار ، فهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على الصيام. الأطباء وطاقم التمريض الذين يواجهون فيروس كورون يجوز لهم الفطر إذا وقع عليهم ضرر والفتوى تنبني على رأي الأطباء في هذه الحالة.

الصيام يخلص الجسم من السموم ، فتزداد صحة ومناعة الإنسان، خاصة الخلايا الأكولة. المناعة نعمة ربانية حبا الله بها الإنسان مما يجعله منيعاً محصناً ضد الأمراض، و كل مرض يصيب الإنسان هو فى الغالب نتيجة لخلل مناعى، فالميكروبات لا تتمكن من عدوى إلأنسان الذى لديه مناعة ضدها، ولهذا لايصاب البالغون غالبًا بالحصبة أو شلل الأطفال .

الحساسيات تظهر غالبًا فى الذين تم برمجة جهازهم المناعى بعيدًا عن الالتهابات و يتعرضون لعوامل بيئية تسبب الحساسية لديهم بينما لا تسبب أى عرض فى غيرهم ، والسرطانات لا تظهر فى الذين لديهم خلايا مناعية تفتك بالخلايا السرطانية أولاً بأول. الصيام يخلص الجسم من السموم فتزداد صحة ومناعة الإنسان ، خاصة الخلايا الأكولة.

الصيام يحسن عملية الالتهام الذاتي . يعتبر الالتهام الذاتي آلية مناعية تلعب دورًا حيويًا في تدمير الميكروبات التى تصل للخلايا ، يسيطر على عملية الالتهابات، و ينشط الخلايا المناعية وإفراز وسائط كيمائية . فشل أو نقص الالتهام الذاتي يسبب تراكم القمامة الخلوية من إفرازات و بقايا الالتهابات و مكونات ضارة تدمر الخلايا أو تسبب شيخوخة الخلايا مما يقلل من كفاءتها الوظيفية. الالتهام الذاتي يخلص الخلايا من المحتويات التى لا لزوم لها ،أو من أى مواد معيبة تهدد المكونات الخلوية .

الالتهام الذاتي يضمن بقاء المكونات الخلوية أثناء الجوع بالحفاظ على مستويات الطاقة الخلوية. الخلايا الأكولة من نعم الله على الإنسان و كافة الفقاريات . الخلايا الأكوله تعتبر مايسترو المناعة ، و تشكل حوالى 70% من كرات الدم البيضاء ، و هى الجنود التى تحمى الجسم من الأخطار . نعتبر ارتفاع عدد كرات الدم البيضاء خاصة الأكولة المصاحب للالتهابات إنذارًا مناعيًا لأنه مؤشر جيد على وجود العدوى، و عند تناول مركبات الكورتيزون الشهيرة بخفضها للمناعة تنتشر العدوى بسرعة بدون ارتفاع عدد كرات الدم البيضاء ويحرم الجسم من الإنذار المناعى الطبيعى وبالتالى لا يتم التشخيص الجيد للالتهاب.

تتعدد فوائد الخلايا الأكولة فتشمل : التهام الميكروبات بأشكالها مثل الطفيليات والبكتيريا والفيروسات والديدان والطحالب ، و التهام الخلايا المريضة، و التهام الخلايا السرطانية ، و التهام الخلايا الميتة ، و التهام حطام الخلايا ، و التهام الزائد من عوامل التجلط النشطة، وبذلك تحمى الخلايا الأكولة الجسم من استمرار انتشار عملية التجلط . الخلايا الأكولة لها دور هام فى تنظيف الرئتين من الملوثات والأتربة و حماية المخ من التلف.

لتجنب اندلاع الموجة الثالثة للكورونا فى رمضان، ينبغى استمرار الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر وتجنب الأماكن المزدحمة ، والحفاظ على آداب العطس والسعال، وارتداء الكمامة فى الأماكن العامة والمزدحمة . من الأرجح أن التطعيم بلقاح كورونا بطريق الحقن لا يبطل الصوم خلال صوم رمضان، أو صوم النوافل أو التطوع في غير رمضان، مثله مثل حُقن التداوي المشروعة التي لا تبطل الصوم ولا تعد من مفطرات الصوم .

