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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته كمية من الأقراص المخدرة

صورة من ضبطية الجمارك
صورة من ضبطية الجمارك

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب الحبوب المخدرة بحوزة راكب لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من برلين، وتم تحرير محضر بالواقعة.


وأثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من برلين، استوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.


وكلف وائل محمد إمبابي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 ، محمد سمير، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب ولم يسفر التفتيش عن وجود أي شيئ  مخالف، وقام صبحي ربيع مدير الجمرك، بتكليف "الجوادي" و"سمير" لتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط كمية من حبوب الترامادول المخدرة داخل كيس مخبأه في ملابسه التي يرتديها.

 

وأمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي للراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

 

مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي

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