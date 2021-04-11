الذهب يواجه صعوبات في اختراق مستوى مقاومته عند 1750 دولار

جرام عيار 24 سعره 884 جنية و الليرة 6032 جنية

كشف تقرير الذهب الأسبوعي ، الصادر عن مجموعة سبائك الكويت، أن الذهب يواجه صعوبات في اختراق مستوى مقاومته القابع عند 1750 دولار للأونصة، بعد خسارته لـ 10% خلال الربع الأول من هذا العام، ليصبح اسوء ربع منذ عدة سنوات.

وتابع تقرير سبائك الكويت الأسبوعي، أن الربع الثاني شهد بداية قوية بعض الشئ بارتفاع الذهب الي 1750 دولار للأونصة، وذلك بعد حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي – جيروم بأول- عن استمرار التحفيزات لحين تعافي الاقتصاد، و طلبات إعانة البطالة التي سجلت ارتفاع غير متوقع واستمرار تفشي فيروس كورونا رغم اللقاحات وتعطل حركة السفر العالمية .

اقرأ أيضا:



الذهب مستقر في مستهل تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام

وذكرت سبائك في تقريرها ان التغير في المعنويات ربما يدفع الذهب للتقدم و خاصة في ظل انتظار بيانات التضخم للولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل و التي ربما ترتفع بعد الارتفاع المفاجئ 1% في مؤشر أسعار المنتجين علي أساس سنوي مما يدفع نسبة التضخم السنوي لتظل 4.2% و هو أعلى معدل منذ 2011 وقد يدفع هذا أسعار الذهب للارتفاع في الفترة المقبلة.

وتوقع رجب حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أن يصل الذهب لقاعة في الربع الأول من العام الجاري و الوصول للقاع يعني توقف الهبوط و أن سياسة التحفيزات و أسعار الفائدة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الآن تدفع الذهب الى القمة مرة أخرى عند 2000 دولار للأونصة ولكن الأسعار تواجه مقاومة الان عند 1759 و اذا استطاع الذهب تخطيها و اختراقها سيتجه المعدن الثمين لـ 1800 دولار للأونصة.

وأضاف أن هناك بعض العوامل الأخرى الداعمة لأسعار الذهب ، وهي الطلب المادي وطلب البنوك المركزية إذ عادت الحكومات الصينية و الهندية لشراء الذهب مرة أخرى، بما يوفر بعض الدعم لسعر الذهب و يمكن أن تزيد البنوك المركزية المشتريات بقوة خاصة في ظل تزايد الدين السيادي، و سرعة وتيرة نمو المعروض النقدي للدول واستمرار ارتفاع الإقبال الحكومي سيصب في صالح الذهب.

وأشارت سبائك فى تقريرها ، إلى أن الذهب أغلق على سعر 1743 دولار للاونصة بفارق 16 دولار فقط عن سعر افتتاحه الأسبوعى ومحاولاً عمليات التعافي من الهبوط اقل سعر وصل له الأسبوع الماضي 1721 دولار وأعلى سعر وصل له في نفس الأسبوع 1758 دولار، وسجل جرام عيار 24 سعره 884 جنيه و الليرة 6032 جنيه.

وحول الفضة، أكد تقرير سبائك أنها كانت كالعادة مرآة تعكس نفس حركات صعود وهبوط الذهب حيث سجلت في بداية الأسبوع اعلي نقطه مقاومه لها وهي 25.60 دولار فى بورصة كيوميكس نيويورك و عادت بعدها للهبوط بنفس الأسباب المعتادة و هي حالات جنى الأرباح و ضغط التداولات الالكترونية لتستقر باقى تداولات الأسبوع في تذبذب تحت مستوى 24 دولار و قريبة من مستوى الافتتاح و مازالت الرهانات فى صالح المعدن الأبيض.