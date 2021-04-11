بديلا لـ مبابي.. باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات ضم محمد صلاح

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، بدأ مفاوضات ضم النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة “ تيليفوت” الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان بدأت في البحث عن إيجاد بديلا لـ كيليان مبابي، الذي لم يجدد عقده مع النادي العاصمي حتى الآن.

وأضافت الشبكة الفرنسية، أن المرشحين لتعويض رحيل مبابي المحتمل، هم محمد صلاح لاعب ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، وهاري كين مهاجم توتنهام.

وأوضحت الشبكة الفرنسية، أن محمد صلاح هو رقم 1 بالنسبة لـ إدارة باريس سان جيرمان،

وأكدت الشبكة، أن إدارة باريس سان جيرمان تواصلت مع وكيل محمد صلاح، لمعرفة طلباته، لانضمام النجم المصري إلى العملاق الباريسي.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح 110 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 19 هدفا، بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام.