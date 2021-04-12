فيديو جراف .. تحقيقات النيابة في حادث تصادم قطارين بسوهاج

نتائج تحقيقات النيابة في حادث قطار سوهاج

أعلنت النيابة العامة فى بيان رسمي نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بسوهاج.

وكشفت التحقيقات عن توقف «القطار المميز» قبل مزلقان «السنوسي» الكائن ما بين محطتي سكة حديد «المراغة»، و«طهطا» لعدة دقائق، ثم تحركه متجاوزا المزلقان، وتوقفه مرة أخرى حتى قدوم «القطار الإسباني» من محطة سكة حديد «سوهاج»، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع الحادث الذي أسفر -حتى تاريخه- عن وفاة عشرين شخصًا، وإصابة مائة وتسعة وتسعين، ونتج عنه تلفيات بالقطارين بلغت قيمتها خمسة وعشرين مليونًا، وثمانمائة وتسعين ألفًا، وخمسمائة وثلاثة وثمانين من الجنيهات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تحقيقات النيابة في حادث قطار سوهاج من خلال الفيديو جراف التالي.