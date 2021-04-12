الدلتا الجديدة| اجتماع لرئيس الوزراء لوضع مخطط شامل للمشروع القومي العملاق.. وربط الري الحديث بمبادرة حياة كريمة

مجلس الوزراء:

* تكليفات رئاسية بوضع مخطط شامل للدلتا الجديدة

* تطوير منظومة الري من خلال رفع كفاءة النظم الحقلي وزيادة الإنتاجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق "منظومة الري الحديث"، كذلك المشروع القومى "الدلتا الجديدة".

تحقيق خطوات مهمة في الري الحديث تتكامل مع مبادرة "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق "منظومة الري الحديث"، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، ومسئولي الوزارتين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف إلى بحث خطوات التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث، ومتابعة الآلية التي سيتم من خلالها العمل في المساحات الجديدة التي سيتم ضمها لهذا المشروع المهم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "هدفنا أن نحرز خطوات مهمة في هذا الملف تتكامل مع ما يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في شكل الريف المصري"، موضحا أنه تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للمشروع.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري خطة تطوير وتحديث منظومة الري والتي تتمثل في تأهيل الترع والمساقي والتحول لأنظمة الري الحديث، موضحا أنه من المستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة الترع المتعبة "مشروع تبطين الترع" بإجمالي أطوال 20 ألف كم، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 1480 كم، وجار تنفيذ 5200 كم، وجار السير في إجراءات البت والترسية لمسافة 2100 كم.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بخطة تأهيل المساقي، فمن المستهدف تأهيل ورفع كفاءة المساقي بأطوال تصل لـ 20 ألف كم، موضحا آليات التنفيذ لتأهيل المساقي. كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة الري الحديث.

رفع كفاءة النظم الحقلي وزيادة الإنتاجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق "منظومة الري الحديث"، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، ومسئولي الوزارتين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف إلى بحث خطوات التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث، ومتابعة الآلية التي سيتم من خلالها العمل في المساحات الجديدة التي سيتم ضمها لهذا المشروع المهم.

من جانبه، أشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يستهدف تطوير منظومة الري من خلال رفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه من خلال التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث لأربعة ملايين فدان.

وأضاف أن أهداف المشروع أيضا تتمثل في تقليل زمن الري، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، فضلا عن تحسين كفاءة نقل المياه، وتحقيق عدالة توزيعها.

وقال الوزير إن تنفيذ المشروع يتم على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تطبيق "منظومة الري الحديث" على مليون فدان، من خلال وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، موضحا أن وزارة الزراعة قامت بتحديث 319.418 فدان من حصتها من المرحلة الأولى في محافظات: المنيا، وبني سويف، والجيزة (الواحات البحرية)، وقنا، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية.

كما تطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى ما تم تنفيذه في المرحلة الثانية من المشروع، التي تستهدف تنفيذ تطوير وتحديث منظومة الري بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا على مساحة نحو 4 ملايين فدان، موضحا أن أساليب ترشيد استهلاك المياه تتمثل في تحديث الري بالتنقيط وكذلك تطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه مثل التسوية بالليزر، والزراعة بنظام الشتل، وزراعة الأصناف قصيرة العمر.

تكليفات رئاسية بوضع مخطط شامل للدلتا الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروع القومى "الدلتا الجديدة"، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.



وقال رئيس الوزراء إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد واحداً من أهم المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً، حيث إن هذا المشروع يستهدف إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتميز بنظم إدارية حديثة، تضم مجمعات صناعية تعتمد على الإنتاج الزراعى.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مشروع "الدلتا الجديدة" يضم نحو مليون فدان بمنطقة محور روض الفرج / الضبعة، وتُعد من أفضل المناطق الجاهزة للاستصلاح على مستوى الجمهورية، وهو ما يتطلب سرعة وضع مخطط شامل للمنطقة، على أن تخدمها شبكة متكاملة من الطرق والمرافق، تنفيذاً لتكليفات الرئيس فى هذا الصدد.



وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة" زراعة مساحات من الأراضى الصالحة للزراعة، اعتماداً على مصادر مياه الرى الجوفية، إلى جانب مياه الصرف الزراعى المعالج من غرب الدلتا، تحقيقاً للأمن الغذائى لمواجهة تحديات الزيادة السكانية، وتقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية خاصة فى ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتعويضاً لما فقد من أراض زراعية خصبة بالوادى والدلتا جراء البناء عليها.

وأضاف وزير الزراعة أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيسهم فى جذب اكبر عدد ممكن من السكان، وتخفيف التكدس السكانى فى محافظات الدلتا والوادى، إلى جانب توفيره للعديد من الفرص الاستثمارية الاضافية، ومنها ما يتعلق بمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وكذا إنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان، وغيرها من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى، وهو ما سيتيح العديد من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها.



وأوضح وزير الزراعة أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيعتمد فى تنفيذه على تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة، بما يعظم من كفاءة استخدام المياه والتربة، ويدعم استراتيجية مصر نحو زيادة الإنتاج الزراعى، مشيراً إلى عدد من المزايا النسبية التى تتمتع بها منطقة مشروع الدلتا الجديدة، مستعرضاً سيناريوهات التراكيب المحصولية المقترح زراعتها فى هذه المنطقة.



من جانبه، استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المكونات الأساسية والإجراءات المتخذة لتنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، من حيث تحديد الأراضي المخطط استصلاحها وتقسيماتها، والجهود المبذولة.