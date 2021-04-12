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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر يواكب التطور التكنولوجي العالمي

صدى البلد

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية سلكت طريق التنمية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن  التوجيه الرئاسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بشكل متكامل يتخطى مراحل التجميع، سيكون له مزايا عديدة.

مواكبة التطور

ونوه النائب أحمد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن التوجيه بصناعة السيارات الكهربائية، يأتي لمواكبة للتطور العالمي الذي نشهده حاليا، في توجهه في الانتهاء من السيارات التي تعمل بالبنزين والتي تتكلف أعباء مالية ضخمة علي أصحابها وتسبب تلوث كبير للبيئة.

 

أوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذا المشروع يساهم بشكل كبير في تنظيف البيئة والحفاظ عليها من الملوثات ، والحفاظ أيضا على صحة الإنسان.


جدير بالذكر أن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية.


وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بشكل متكامل يتخطى مراحل التجميع

صناعة السيارات الكهربائية أحمد البلشي مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي توطين صناعة السيارات الكهربائية مواكبة التطور

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