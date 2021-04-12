لهذا السبب.. خالد الغندور يقرر الابتعاد عن السوشيال ميديا.. شاهد

قرر الإعلامى خالد الغندور، الابتعاد عن السوشيال ميديا في شهر رمضان، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب الغندور: “الصراحة الواحد قرف خلاص من عدم تطبيق العدل في الرياضة و من الان على قدر المستطاع سأبتعد عن السوشيال ميديا في رمضان و نركز على الخروج منه مغفورين الذنب مع ألف سلامة و كل سنة و انتم طيبين”.

يذكر أن فتح الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، النار على اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد عقب أزمة بطل دوري 99 في كرة القدم.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إمبارح مسرحية والنهاردة مسرحية أخرى من اتحاد الكرة حاجة تضحك سمك لبن تمر هندي اللوائح هي العلاقات والمحسوبيات في السلة الدور الأول العرف والدور الثاني اللائحة وفي الكرة ولا عرف ولا لائحة تليفون بيعمل ماتش فاصل".