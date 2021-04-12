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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 16 إصابة

صدى البلد

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الاثنين/ عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 16 إصابة بكورونا اثنتان منها بعدوى محلية تم تسجيلهما في مقاطعة "يونان" جنوب غربي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90426 حالات وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا. 


وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 14 رفعت إجمالي الحالات الوافدة إلى 5435 حالة غادر منها 5226 حالة المستشفيات بعد شفائهم. 


وأضافت أن 7 أشخاص غادرا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85495 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 12 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 301 حالة وافدة من الخارج. 


وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11581 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 207 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1057 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 11 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11206 مرضى في هونج كونج، و48 مريضا في ماكاو، و 1022 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء. 

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