إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي..عكاشة يكشف عن تفاصيل تهنئة أمير قطر للرئيس السيسي

قال العميد خالد عكاشة،مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس السيسي أجرى العديد من الاتصالات الهامة للتهنئة بشهر رمضان، ولكن ما يلفت النظر هو اتصال الأمير القطري بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة بحلول شهر رمضان.

وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون"، أن اتصال الأمير القطرى بالرئيس السيسي لفتة تشير إلى اتجاه إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي بين الدولتين.

وأشار "مدير المركز المصري والدراسات الاستراتيجية" إلى أن مصر وقطر تحت مظلة جامعة الدول العربية لذا من الطبيعي أن يكون هناك تواصل بين القيادات السياسية مما يعود بالفائدة على الجميع.

وأوضح أن هذا الاتصال، يؤسس إلى شكل جديد ومتطور، منوها إلى أن هذا المسار عندما يتم استثماره فى أول مناسبة دينية ووطنية يعبر عن درجة من درجات التفاعل والتعزيز للعلاقات بين مصر وقطر.

وأكد أن قناة الجزيرة لازالت لاترضى الرأي العام العربي، وتحتاج إلى وقت لتصحيح المسار.