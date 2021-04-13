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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خطة تطوير قطاع البترول

يشمل 7 برامج.. الخطة الكاملة لتطوير قطاع البترول

وزارة البترول
وزارة البترول

جددت وزارة البترول والثروة المعدنية، 7 برامج لتنفيذ مشروع تطوير كامل للوزارة، وذلك في إطار نجاح قطاع البترول في تحقيق قصص نجاح ملموسة في كافة مجالات الصناعة البترولية، والتي كانت لها أصداء إيجابية على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي.

وبحسب الموقع الرسمي للوزارة، فأنه كان لابد من عمل خطة إصلاحية شاملة من أجل الحفاظ على قصص النجاح التي تحققت خلال الأعوام الماضية وتحقيق الاستدامة، حيث أنه في عام 2016 تم إطلاق مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف عمل عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تواكب المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية في صناعة البترول.


وقدد حقق مشروع التطوير والتحديث العديد من الإنجازات، كما ساهم هذا المشروع بدور كبير في النجاحات التي تم تحقيقها في كافة أنشطة الصناعة البترولية المصرية خلال الفترة الماضية.

هدف مشروع تطوير قطاع البترول​
إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته فى  التنمية الشاملة لمصر، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة ، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم من خلال الخطط التدريبة.


رؤية مشروع تطوير قطاع البترول​​
​تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير​.​

برامج مشروع تطوير قطاع البترول​

وشمل برنامج ​​​​مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول​ 7 مجالات هم:

  • جذب المزيد من الاستثمارات  في مجال البحث والاستكشاف
  • الإصلاح الهيكلي للقطاع
  • التنمية البشرية
  • تحسين أداء أنشطة التكرير
  • تحسين أداء أنشطة الإنتاج
  • تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة
  • التحول الرقمي
     

وعلى صعيد آخر، ينتظر المصريون نتيجة الاجتماع السابع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، وذلك مطلع إبريل المقبل، على أن يكون إعلان سعر البنزين الجديد في مصر، خلال الساعات القليلة القدامة، ويكون فترة تطبيق ذلك التسعير من شهر أبريل وحتى شهر يونيو 2021.

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