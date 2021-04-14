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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل النمر

مسلسل النمر الحلقة ١ : هنا الزاهد تفقد محمد إمام الذاكرة

صدى البلد

انطلقت اليوم اولى حلقات مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام عبر قناة الحياة

وشهدت احداث الحلقة عدد من الاحداث المثيرة ،نستعرضها لكم من خلال السطور التالية ...

بدات الحلقة الاولى من مسلسل "النمر" بمطاردة رجال "درويش الهوارى" لـ كرم "محمد إمام

وتمكن كرم "محمد إمام" من الهروب من رجال "درويش الهوارى"

وسافر "كرم" محمد إمام إلى القاهرة حتى يتمكن من السفر الى بيروت للهروب من "درويش الهوارى"

واصطدم "كرم" محمد إمام بسيارة "ملك الشيمى" هنا الزاهد اثناء هروبها من فرحها.

وادى اصطدام "كرم" بسيارة "ملك الشيمى" الى فقدانه الذاكرة.

ويعرض مسلسل “النمر”على قناة الحياة فى تمام الساعة 10 وربع مساءً.

 

ويشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.


وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

 

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبو ظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

بيومي فؤاد محمد امام قناة الحياة محمد رياض محمود حافظ مسلسل النمر ولاء الشريف أحمد حلاوة هنا الزاهد نرمين الفقي

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