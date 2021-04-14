بالفيديو .. بطل مصري ينهي مطاردة بين الشرطة الأمريكية وقاتل هارب

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، قصة المهاجر المصري أحمد شعبان والذي نجح في مساعدة أجهزة الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم متهم بجريمة قتل خلال الأسبوع الماضي.

المهاجر المصري يدعى أحمد شعبان، ويعمل كسائق لشاحنة عملاقة فى الولايات المتحدة الأمريكية وكان يقود سيارته وقت الجريمة، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة، ولاحظ بطلنا أثناء ممارسة عمله مطاردة بين سيارات الشرطة الأمريكية وسيارة أخرى يستقلها شخص يحاول الهرب بكل جهده.

كان موقف الشاب المصري الأصيل كغيره دائما ممن غيره على الطريق، وعلى الرغم من الأضرار التى ستلحق بشاحنته إلا أنه وعلى الفور قادها مسرعا ليصطدم بسيارة القاتل ويجبره على التوقف في موقف شجاع لاقى استحسان الشرطة ووسائل الاعلام الامريكية ورواد مواقع التواصل.

تحولت قصة الشاب المصري أحمد شعبان إلي بطل شعبي منذ أيام بسبب عمله البطولي، ويبلغ بطلنا 44 عاما ، ومن مواليد محافظة الإسكندرية، وسافر إلي الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998 ليعمل كسائق سيارات نقل.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية قد عرضت مقطع الفيديو الخاص بالحادثة منذ اسبوع وأوضحت أن بطل هذه المطاردة هو الشاب المصري أحمد شعبان والذي وفر على قوات الشرطة الأمريكية وقت المطاردة وحرص على أن يلقي المذنب عقابه.

وأوضح شعبان خلال تصريحاته لشبكة "فوكس نيوز" أنه أثناء قيادته لشاحنته رأى الهارب يفر وخلفه ما يقارب 50 سيارة شرطة، فتحرك إلى الأمام قليلا بسيارته، ليكسر الطريق ويصطدم بمقدمة سيارة المتهم، مؤكدا عدم خوفه من المتهم الذي كان يحمل سلاحا وأنه كان على استعداد لمطاردته وفسر ذلك بأنه خدم بالقوات المسلحة المصرية وأن عقيدتنا أننا لا نخاف شئ.

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