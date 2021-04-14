أنا مستغرب نفسي.. شريف عامر يقدم برنامجه بملابس كاجوال لأول مرة

كشف الإعلامي شريف عامر، عن تفاصيل بث برنامجه "يحدث في مصر"، على منصة "SHAHID"من الثلاثاء إلى الخميس، العاشرة مساء.



وأضاف "عامر"، أنها تجربة جديدة له، ولفريق العمل، قائلا: "سعداء بهذه التجربة، وقلقين بيها أيضا"، مضيفا أنهم في الطبيعي معتادين على شاشة التلفاز التقليدي.

وتابع الإعلامي، أن منصة "شاهد"، تقدم أعمال فنية وثقافية واجتماعية، ودرامية وترفيهية على مدار العام، ولكن في شهر رمضان تظهر بصورة مختلفة، لأنها ستعرض جميع المسلسلات.



واستطرد: "منصة "شاهد" من المنصات التي نقلت التليفزيون التقليدي من الشقة إلى وسيلة المواصلات، للتليفون، وفي أي مكان تستطيع أن تشاهد برنامج "يحدث في مصر".



وأشار إلى أن برنامج يحدث في مصر سيكون بمحتوى جديد ومختلف يليق مع شهر رمضان، معقبا: “أهوه المذيع أول مرة يظهر بدون بدلة، ويظهر بملابس كاجوال على الهواء.. وأنا مستغرب نفسي أصلا”.



ونوه بأن كل يوم خميس من البرنامج، ستكون هناك احتفالية مختلفة، مضيفاً أن يومي الثلاثاء والأربعاء، سيشهدان فقرات متنوعة، على يعود البرنامج إلى أخباره وفقراته المعتادة بعد شهر رمضان.