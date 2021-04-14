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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيام رمضان.. حملات مكثفة بالجيزة ورفع ٧٠ حالة اشغال

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

شهدت احياء ومراكز محافظة الجيزة تكثيف لحملات المتابعة والرقابة على الاسواق في اول ايام شهر رمضان الكريم، للتأكد من توافر مختلف السلع وبدون مغالاه في الأسعار الى جانب إنتظام حركة إنتظار السيارات وضبط التعديات واشغالات الباعة والمحال وحالات البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة برفع درجة الاستعداد ومضاعفة المجهودات طوال الشهر الكريم.

وقد أسفرت الجهود امس عن رفع ٧٠ حاله اشغال متنوعه بحي جنوب الجيزة خلال حملات استهدفت اشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والاكشاك والمحلات المخالفة لشروط الترخيص بشوارع المحطة و ربيع الجيزى وميدان الجيزة و غلق وتشميع محل اخشاب بجسر الكونيسه المنيب .

وقام مركز ومدينة البدرشين بإزالة بناء مخالف بنطاق قرية الشنباب عبارة عن سور على مساحة ٥٠م٢، كما تمكن حى الدقى من ضبط وازاله عدد ٤٣ لافتة اعلانية مخالفة.


كما تم تنفيذ حملات مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وضبط حالات الانتظار المخالف للسيارات بشوارع عدوى سليم ومستشفى الصدر وخاتم المرسلين وفاطمة رشدى والهرم و احمد لطفى السيد و فيصل والزعفران بحى العمرانية ، وشوارع قمبيز ومحيى الدين ابوالعز والسودان وجامعة الدول بحى الدقى، وطريق الكورنيش بحى الوراق.

وفيما يتعلق بأعمال الإنارة فقد تم تنفيذ اعمال اصلاح وصيانة للأعمدة وتركيب كشافات وتزيين بلمبات الليد بطريق غيضان بقرية الزيدية بأوسيم،  وشارع النيل الابيض واحمد عرابى وسلالم مشاة ارض اللواء بحى العجوزة، مناطق ابوغالب والرهاوى ووردان وطريق الملك بالمنصورية والجلاتمة والمدينة ونكلا وبنى سلامة واتريس بمنشاة القناطر.

محافظة الجيزة شهر رمضان البناء المخالف جنوب الجيزة رمضان محافظ الجيزة

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