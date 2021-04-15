محافظ الشرقية يطمئن على حالة المصابين بـ قطار منيا القمح .. صور

يتفقد مستشفى منيا القمح العام

توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة لمستشفى منيا القمح العام عقب وقوع حادث خروج سيارتي قطار عن القضبان أمام مدخل الطريق الدائري بمركز منيا القمح للاطمئنان على حالة المصابين والبالغ عددهم 12 مصابًا .

من جانبها أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية في بيان رسمي إلى توجه سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين ونقلهم على الفور إلى مستشفى منيا القمح العام وكذلك قيام رجال الدفاع المدني باستعدال العربتين الخارجتين عن القضبان وفتح الطريق.

وأضافت "عبد العظيم" أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية تم عمل كردون أمني في محيط الحادث للحفاظ على حياة المارة وتسيير حركة السيارات.

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