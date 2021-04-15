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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. الحكم على صديق متحرش المعادى

صدى البلد

تصدر محكمة جنح المعادي، بعد قليل، الحكم على «مدحت. س»، عامل، المتهم بالتستر على «م. ج»، المتهم بالتحرش بـ«طفلة المعادي»، تلك الحادثة التي وقعت بمنطقة المعادي.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سمير، والمستشار أحمد سعد.

 

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليه، كما أمرت أيضا بحبس المتهم المتحرش بطفلة المعادي بعد التمكن من القبض عليهم في إحدى الشقق السكنية بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الاثنين 8 مارس الجارى، عندما سجلت كاميرات المراقبة التابعة لأحد معامل التحاليل بالطابق الأرضي أحد الأفراد يرتدي بدلة وربطة عنق، في أواخر العقد الثالث من عمره، يصطحب في يده طفله قام باستدراجها أثناء بيعها المناديل في إحدى الإشارات بالمعادي. 

 

وبعد نجاحه في إقناع الطفلة بالدخول معه إلى العمارة محل الواقعة، بدأ التحرش بها أسفل السلم الخاص بالعمارة، ظنا منه أنها عمارة خالية من السكان، حتي ظهرت سيدتان لتنهرا المتهم الذي فر هاربا وراء الطفلة التي لاذت بالفرار عندما رأتهما.

 

صديق متحرش المعادى محكمة جنح المعادى التحرش

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