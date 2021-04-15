سامح شكري أمام النواب: المجتمع الدولي يرصد تعنت إثيوبيا وسنلحأ له بعد استنزاف كل الجهود التفاوضية.. لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر.. وسدود الأنهار عابرة الحدود يجب أن تخضع للقواعد الدولية

خلال اجتماع لجنة الشؤون الافريقية

وزير الخارجية أمام البرلمان :

لم يتم موافاة الجانب المصري و السوداني بالدراسات الكافية التي يتطلبها بناء سد النهضة

الدولة ترصد تداعيات سد النهضة بشكل يومي

نسعى لتدعيم دور المراقبين سواء الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة لوضع حلول للقضايا الفنية إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخري على النيل الأزرق

من حق الدولة المتضررة أن تحافظ على حقوقها

مصر تحرص على تنمية علاقاتها بالدول الأفريقية

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن الدولة المصرية ستواصل الانخراط في مفاوضات سد النهضة لحل الأزمة .

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب " عدم نجاح مفاوضات كينشاسا يرجع الى وجود قدر عالي من التعنت من الجانب الاثيوبي في ابرام الاتفاق الملزم بشأن سد النهضة ، وقال أن المجتمع الدولي يرصد تعنت أثيوبيا وسنلحأ له بعد انتهاء كافة الجهود التفاوضية ، وأضاف " يجب ان يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته في هذا الشأن " .

وتابع وزير الخارجية " الجهود التي بذلت لم تأت بما كنا نتوقعه و ندعو لتناول الامر وفق القانون الدولي و ندعو لحل القضية بشكل يحقق مصالح الدول كافة و تقلل اي اضرار على دولتي المصب .

و قال وزير الخارجية " المشاورات لم تصل لنتيجة حتى الان و نسعى لتدعيم دور المراقبين للمفاوضات سواء من الاتحاد الاوربي و الولايات المتحدة بما يساعد على وضع حلول للقضايا الفنية موضحا ان هناك نية لاستمرار التشاور رغم التعنت الاثيوبي و نلجأ للمجتمع الدولي و نحمله المسئولية في هذا الشأن و الاعمال الاحادية لها اثر ضار على دولة المصب .

وقال وزير الخارجية " لو وقع ضرر على مصر اجهزة الدولة ستسعى للتصدي له و ازالة اي اثار له و قال ان الضرر المحتمل سيكون كبير في السودان و لا نرتضيه

و حول الاضرار التي قد تتعرض لها مصر قال وزير الخارجية " التقييم الفني يؤكد انه لن يقع ضرر بسبب الملء الثاني و لكن التقييم الدقيق يكون على ارض الواقع و اجهزة الدولة ترصد ذلك بشكل يومي فهى قضية وجودية لمستقبل الشعب المصري و لا تهاون فيها و التعاون معها بكل جدية و التزام

و ردا على سؤال رئيس للجنة الشئون الافريقية حول نية اثيوبيا اقامة سدود اخرى قال وزير الخارجية " لديهم مشروعات للسدود على النيل الازرق و هذه الامور يجب ان تخضع لقواعد القانون الدولي لتكون مثال يحتذى به في كل السدود اللاحقة دون اثقال على الجانب الاثيوبي وبما لا يضر بدول المصب في اطار قواعد الانهار العابرة للحدود و عدم الاضرار الجسيم و عدم تجاوزه.

و قال وزير الخارجية " من حق الدولة المتضررة ان تحافظ على حقوقها و حقوق شعبها و اي سدود لانهار عابرة للحدود يجب ان تخضع للدراسات الانشائية و التأثير البيئي و خاصة التأثير على دول المصب بخلاف دراسة الجدوى الاقتصادية و البيئية و عدم الاضرار بالدول الأخرى.

و قال وزير الخارجية " لم يتم موافاة الجانب المصري و السوداني بالدراسات الكافية التي يتطلبها بناء السد.

وأكد شكري ان البنك الدولي لا يمول سد النهضة جاء ذلك ردا على اسئلة نواب لجنة الشئون الافريقية و رئيسها النائب شريف الجبلي الذين سألوا حول من يمول سد النهضة.

و قال شكري خلال اجتماع اللجنة " لا يوجد دول تمول السد بشكل مباشر " و كل الشركاء الدوليين تقدر ان المشروع محل خلاف فلا تتورط في هذا الخلاف مستطردا " لا نعيش في عالم مثالي و هناك شركات تابعة لبعض الدول تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد.

و اضاف شكرى " لم تتم دراسة الاضرار البيئية لبناء السد على الدول المحيطة بالنيل الازرق موضحا ان بعض الاموال تصل لأثيوبيا فيشكل تمويل تنموي انساني له علاقة بمتطلبات الشعب الاثيوبي .

و سال النواب الوزير لماذا يقوم بعض الشركاء الدوليين بالتمويل و رد الوزير " لا نعيش في عالم مثالي .

وحول جهود الدولة لعودة الصيادين المحتجزين في اريتريا قال شكري " هناك اتصال يومي مع الاجهزة في اريتريا للأفراج عنهم و هناك مخالفة نشأت من وجود الصيادين دون اذن مسبق في المياه الاقليمية لدولة اخرى.

وأضاف وزير الخارجية " نتحرك لحماية المصريين و يجب تلافي ذلك مستقبلا احتراما للدول الشقيقة و اضاف " نتصل بالسفارة الاريترية القاهرة و اتصلت بوزير الخارجية الاريتري و لكن لم يحدث حتى الان استجابة نظرا للأوضاع المتوترة في الاقليم والتوتر العسكري و لم يتم الاستجابة حتى لان لطلبنا و نستمر في بذل الجهود بشكل كثيف للإفراج عن الصيادين المحتجزين.

و اقترح رئيس اللجنة الافريقية شريف الجبلي ارسال وفد برلماني لأريتريا و عقب وزير الخارجية سامح شكري قائلا “ لو هناك وفد من اعضاء اللجنة سيذهب ارجو ابلاغنا بالتاريخ لطرح الامر على السلطات الاريترية و التنسيق معهم ”.

اكد سامح شكرى وزير الخارجية على ان مصر تحرص على تنمية علاقاتها بالدول الافريقية مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الافريقية وثيقة و شهدت اهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استعادة الدولة الاستقرار في ٢٠١٤ .



و قال وزير الخارجية ان العلاقات المصرية الافريقية شهدت فتور منذ محاولة اغتيال الرئيس محمد حسني مبارك في اديس ابابا حيث حدث ابتعاد لمصر عن محيطها الافريقي و ازداد الامر بالانشغال بالشأن الداخلي بعد عام ٢٠١١ .

وأوضح شكري " مصر تطلع لاستعادة مصر دورها بالتعاون مع الاشقاء الإفاقة في مجالات متعددة منها الاستثمارات و التبادل التجاري وحل النزاعات المسلحة.

و قال وزير الخارجية " المرحلة السابقة شهدت تركيز و اهتمام العلاقات المصرية و الافريقية و حرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي على التفاعل مع الاشقاء الإفاقة و المشاركة في قمم الاتحاد الافريقي منذ عام ٢٠١٤.

و اضاف " و تبوأت مصر دورها في الاتحاد الافريقي و و قامت بالعديد من الزيارات للعواصم الافريقية و لتبادل وجهات النظر و التعاون والتكامل و العمل على مزيد من التواصل و بناء العلاقة القائمة على التعاون المشترك و الاحترام المتبادل و تحقيق مصالح مصرية في اطار الاتحاد الافريقي.

واستطرد شكري “ نسعي لمزيد من الارتقاء بالعلاقات مع الإفارقة و التنسيق في مجالات عدة الزراعة و الري و الاتصالات و تظل مصر حريصة على هذا الدور و المساعدات و اتصالا بجائحة كوررنا تقف مصر كتف بكتف بجانب الاشقاء عبر تقديم المساعدات في اطار وحدة المصير و المستقبل و كان لها وقع طَيب ” .

واختتم وزير الخارجية " هناك علاقات خاصة بالسودان و جنوب السودان و تنسيق وثيق مع جنوب السودان و دول حوض النيل و شرق افريقيا و تحقيق الاستقرار في القرن الافريقي.