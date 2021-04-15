رغم العقوبات ضد روسيا.. بايدن يعلن موقفه من لقاء بوتين قريبا

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتبر أن لقاءه المرتقب مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في غاية الأهمية.

وحسبما نقل مسؤول أمريكي كبير، فقال بايدن إن اللقاء مع بوتين سيكون حاسما لوقف التصعيد في العلاقات بين البلدين.

يأتي ذلك، بعد أن وقع الرئيس بايدن، أمرًا بفرض عقوبات على روسيا اليوم الخميس.

وأعلنت واشنطن، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و 3 شركات في شبه جزيرة القرم.

وحسب شبكة "العربية"، طالت العقوبات الأمريكية على روسيا، وكالة الاستخبارات الخارجية

كذلك أعلن البيت الأبيض عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تدخل روسيا في الانتخابات ونشاطها السيبراني الخبيث يهدد أمن واشنطن بشكل غير عادي.

بالإضافة إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.

وحملت الإدارة الأمريكية رسميا جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي مسؤولية الهجوم الإلكتروني، الذي استهدف شركة "SolarWinds"، مهددة موسكو بمزيد من العقوبات حال "زعزعتها الاستقرار العالمي".

