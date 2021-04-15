معوض إسماعيل: أخرجت مسلسل الأزهر وقصص الحيوان في القرآن

قال الفنان معوض إسماعيل ، إنه أكمل في التمثيل لفترة طويلة قبل أن يدخل مجال الدبلجة الصوتية في عدة أعمال كرتونية ثم مجال الإخراج حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل "الأزهر" الكرتوني الحاصل على عدة جوائز في مجاله.



وتابع "إسماعيل "، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه اتجه لعالم الكارتون لحبه الشديد فى تجسيده، وشارك بصوته في عدة مسلسلات رسوم متحركة ومنها "قصص الحيوان في القرآن.

وأشار الفنان معوض إسماعيل إلى أنه اتجه لمجال الإخراج للأعمال الكرتونية لحبه الشديد له منذ مسلسل بوجى وطمطم وقام بأخراج مسلسل الرسوم المتحركة "الأزهر" الذي يحكي تاريخ الأزهر الشريف منذ نشأته.