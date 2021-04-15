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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عساف الغريب في نسل الأغراب يتصدر تويتر.. ومغردون: السقا ممثل بمعنى الكلمة

السقا
السقا

تخيم أصداء مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة بظلالها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج #عساف_الغريب، بآلاف التغريدات، وهي الشخصية التي يؤديها السقا ضمن أحداث المسلسل.


وجاءت أبرز التعليقات:

أافضل أداء تمثيلي لممثل مصري شوفته في حياتي أداء أحمد السقا في دور عساف الغريب‎@ElSaka‎#نسل_الأغراب‎#عساف_الغريب.

‏‎#عساف_الغريب أحمد السقا عامل دور رهيب في ‎#نسل_الأغراب حاجة مبهرة تخليك تقول فعلاً ممثل بكل معني الكلمة.

أاحمد السقا بصراحة عامل دور جاااامد.. موهبة جبارة لدرجة انه شرير بس نفسي يكسب غفران 😀❤️👌👏‎#نسل_الأغراب ‎#عساف_الغريب ‎@ElSaka 👏.


‏عساف الغريب ده موتنى ضحك 😂😂😂😂😂😂كيف ضفة غفران زهرت ومبانيها عليت وضفتنا جشفت والفقر واكلها 😂ياأخس الناس 😂‎#عساف_الغريب.


‏حاجة جامدة جدا منك يا سقا ‎#عساف_الغريب.

 

نسل الأغراب مسلسل يحكي قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.

المسلسل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

https://mobile.twitter.com/AhmedAli72fox/status/1382773202745753601?s=19

نسل الأغراب هاشتاج مسلسل نسل الاغراب مواقع التواصل الاجتماعي أمير كرارة السقا

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