عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان



أقبل رمضان

فكن بالخير ملتزما

واترك أزية

الناس

وكن لله عبدا مخلصا

واجتنب وساوس

الخناس

وأرقى بنفس وروح

جل خالقها

قد جعلها درة من

الماس

كن على أبواب الفقراء

خادما

والتمس منهموا شربة

من الكاس

واعمد إلى أبوين تربى

لديهما

فرجا قريبا بدلا من

الباس

ولاتركنن إلى قوم ذوو

فتن

فرمضان شهر الله

لا الناس

وارتع فى بيوت الله عابدا

فلربما أجليت قلبا طبعه

قاسى

صم عما كنت تفعله

فى غير رمضان من

المعاصى

وأطرق أبواب رب الكون

تائبا

معتزرا عما اقترفت يداك

فى الناس

تلك الرحم مقطوع من

قطعها

أوصلها طوعا ومحبة

بإخلاص

واجعل جموع الخير مسكنها

قلب بلاه الجحد

إفلاس

رمضان شهر البر والتقوى

والإخلاص

شهر يقيم أمة معوجة

شهر منحه الله عطية

للناس ...



