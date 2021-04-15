ولسه.. امير كرارة يحتفل بتصدر "نسل الاغراب" تريند تويتر

احتفل الفنان امير كرارة بتصدر مسلسله "نسل الاغراب"، تريند موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".



ونشر النجم امير كرارة صورة مجمعه في إطار واحد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "ولسه"



نسل الأغراب مسلسل يحكي قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.

المسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.