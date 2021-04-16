صحة المنيا.. المرور على 310 منشآت طبية.. وغلق 178 أخرى

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا واقسامها بالإدارات الصحية حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز ومدن محافظة المنيا وذلك خلال شهر مارس الماضى.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتعليمات السيد اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشات الطبية وفى اطار احكام الرقابة والمتابعة للمنشأت الطبية الخاصة.

وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا انه تم المرور على 310 منشأة طبية خاصة مابين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل واوضح انه تم استصدار 9 قرارات غلق لعدد 178 منشأة طبية خاصة مخالفة.

واكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية التى تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر انه تم اصدار قرارات ترخيص لـ 27 منشأة طبية خاصةو انه تم تحرير 98 محضر غلق أدارى لمنشأت طبية خاصة مخالفة وقد جاءت قرارات الغلق لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

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وفي سياق متصل تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، المخزن الأقليمى للأدوية بحى غرب مدينة المنيا، للتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وخاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن توافر المستلزمات الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

بدأ المحافظ زيارته بتفقد أقسام المخزن الاقليمى للأدوية والذى يضم أدوية المستشفيات والوحدات الصحية والأمصال والطعوم ومخزن أدوية كورونا ومخزن أدوية تنظيم الأسرة ومستلزمات الاقتصادي.

واستمع المحافظ إلى شرح عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجي المتوفر .

كما تابع سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة ، لمواجهة احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية، كما تفقد مصنع تحضير وتعبئة الأدوية المتوقف عن العمل.

ووجه المحافظ، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا والمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الالكترونية والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.

كما تابع المحافظ، انتظام الخدمة الطبية بمستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا، بحضور الدكتور أحمد سعد، مدير منطقة التأمين الصحي بالمنيا، وتأكد من مدى تطبيق الأطقم الطبية لكافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من توافر كافة الأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية والتمريض، لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع الفرق الطبية.

وناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مع التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 19 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازم