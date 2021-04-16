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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مكافحة كورونا : مصر من أوائل الدول التي شاركت في تجارب لقاح كورونا الصيني.. فيديو

لقاح لكورونا
لقاح لكورونا

قال دكتور محمد النادي عضو لجنة مكافحة كورونا إن مصر من أوائل الدول التي شاركت في التجارب السريرية للقاح الصيني لفيروس كورونا مؤكدا أنه الأن نستورده من الصين.

 

وأضاف النادي خلال مداخلة هاتفية لفضائية الحدث اليوم أن اللقاح الصيني من أكثر اللقاحات أمانا لأنه تم تحضيره بالطرق المعتادة ولم يتم تحوير اللقاح وتم تطعيم كافة الأطباء بالمرحلة الأولى والأن كبار السن.

 

وتابع عضو لجنة مكافحة كورونا أن المواطن المصري سيستفيد من الحصول على اللقاح بصورة سليمة مؤكدا أنه يتم مخاطبة المواطنين بصورة شخصية وعلمهم بمواعيد حصولهم على اللقاح.

 

وأشار النادي إلى أن التطعيم له فائدة كبيرة وهي أنه يحمي الإنسان من كورونا ويعطيه مناعة من 50 إلى 70%.

 

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