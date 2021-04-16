أم صلال القطري يعلن تولي المصري فتحي الجندي قيادة الفريق .. تفاصيل

أعلن نادي أم صلال القطري عن تعيين المدرب المصري فتحي الجندي نجم فريق المقاولون العرب السابق مديرا فنيا للفريق عقب رحيل المغربي عزيز بن عسكر.

ورحل بن عسكر عن الفريق منذ 3 أيام عقب نهاية تعاقده مع الفريق وعدم التجديد .

وكان يتولي فتحي الجندي مهمة الإشراف العام على الفئات العمرية في النادي .

وسيتولي الجندي مهمة قيادة الفريق في مباراته امام المعيذر في أولى مباريات الفريق بكأس الاتحاد القطري مساء اليوم الجمعة.

ويتواجد فريق أم صلال بالمجموعة الثالثة لمنافسات كأس الاتحاد القطري.