عربي الظلال والسنا.. ولي عهد الأردن يحتفي بيوم العلم

احتفى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، باليوم الوطني للعلم والذي يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

ونشر الأمير الحسين بن عبدالله عبر انستجرام صورة لفارس يرفع علم الأردن وكتب عليها "عَرَبيّ الظّلال والسَّنا".

يحتفل الأردنيون اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للعلم، والذي تم تحديده في السادس عشر من شهر أبريل الجاري.

ودعت وزارة الثقافة الأردنية إلى رفع العلم الأردني يوم الجمعة، على جميع البيوت وفي كل مكان، فيما باشرت أمانة عمان الكبرى بنصب أكبر علم أردني بمنطقة طريق المطار.

وكانت الحكومة الأردنية قد حددت خلال إعلان الخطة الوطنية لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية، يوم 16 أبريل من كل عام يوما وطنيا للعلم.