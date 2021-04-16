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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد احتفالهم بعيد ميلادها .. روجينا توجه رسالة لصناع مسلسل بنت السلطان

روجينا
روجينا

شاركت الفنانة روجينا متابعبها عبر انستجرام بفيديو لها من احتفال فريق عمل مسلسل بنت السلطان بعيد ميلادها 


وعلقت روجينا قائلة : “ احتفال فريق مسلسل #بنت_السلطان  بعيد ميلادى امبارح بعد الساعة ١٢ كل سنة وانتوا طيبين شكرا احمد شفيق على المفاجاءة الحلوة دى وبحبكم اوى يعسسسسسسسسلية  “ 


يذكر أن مسلسل «بنت السلطان» يشارك فيه نخبة من النجوم، وهم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وآخرين وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداث مسلسل «بنت السلطان» في إطار شعبي، يتخلله العديد من الأحداث المشوقة للجمهور الذى تتعدد أماكن تصويره فى أكثر من محافظة، من بينها محافظات القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية وغيرها.

 

 

مسلسل بنت السلطان الفنانة روجينا بنت السلطان روجينا انستجرام

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