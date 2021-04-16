محكمة أسترالية : جوجل قامت بتضليل مستخدمى أندرويد وخداعهم

اعتبرت محكمة فيدرالية أسترالية، أن شركة Google جوجل الأمريكية قد ضللت مستخدمي هواتف أندرويد فى أستراليا وإعطائهم بيانات خاطئة حول طريقة جمع بياناتهم الشخصية وكذلك بيانات الموقع الجغرافى، الأمر الذى يعتبر خداعا للمستخدمين.



وبحسب موقع Tech Radar فإن المحكمة قالت إنه عندما تم إنشاء حساب جوجل جديد من قبل المستخدمين على هواتفهم الأندرويد بين يناير 2017 وديسمبر 2018 ، تم تضليل المستخدمين للاعتقاد بأن تعطيل سجل الموقع سيوقف تمامًا جمع بيانات الموقع الخاصة بهم وتخزينها واستخدامها.

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وعلى الرغم من حقيقة أن إعداد حساب جوجل منفصل عن نشاط المستخدمين فى الويب والتطبيق ، إلا أنه استمر في جمع بيانات الموقع الشخصية وتخزينها واستخدامها، وتم أيضًا تشغيل إعداد نشاط الويب والتطبيقات بشكل افتراضي.



ورأت هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية ACCC أن ما قامت به جوجل هو خداعًا للمستخدمين، لذلك قامت برفع دعوى إلى المحكمة، حيث قضى القاضي توماس تاولي، بأن "سلوك جوجل كان مضللا ومخادعا" .



وصرح رئيس لجنة مكافحة الفساد ، رود سيمز بأن ماحدث يعتبر نصر مهم للمستهلكين ، وخاصة أي شخص مهتم بشأن خصوصيته عبر الإنترنت ، حيث أن قرار المحكمة يرسل رسالة قوية إلى جوجل والآخرين بأن الشركات الكبرى يجب ألا تضلل عملائها" .

