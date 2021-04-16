أفضل 3 طرق لنقل البيانات من هاتفك الأندرويد إلى الآيفون

يواجه العديد من المستخدمين مشكلة نقل البيانات من هواتفهم الأندرويد إلى هواتف آيفون، حيث يعتبر نظام التشغيل أندرويد مختلف تماما عن نظام التشغيل آيفون، حيث أن الأخير هو نظام مغلق وليس مفتوح كالأول.



وبحسب موقع Mobile Trans فإنه بسبب صعوبة تبادل المعلومات والبيانات مع نظام iOS فقد يواجه المستخدمون عدد هائل من المشكلات يوقعهم فى دائرة لا متناهية وبالتالى لا يستطيعون نقل البيانات التى يريدوا نقلها من الأندرويد إلى الآيفون، وهناك عدد من الطرق هو الأفضل والأسهل على الإطلاق لنقل البيانات من هواتف الأندرويد إلى الآيفون :

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1- نقل البيانات من هواتف أندرويد إلى هواتف آيفون باستخدام تطبيق Move to iOS

قم بإعداد هاتفك الآيفون الخاص بك حتى تصل إلى التطبيقات والبيانات، واختر نقل البيانات من أندرويد Android.

على هاتفك الأندرويد ، انتقل إلى متجر Google Play" ، وقم بتنزيل وتثبيت تطبيق Move to iOS، واضغط على متابعة على كل من أندرويد و آيفون .

اضغط على موافق ثم التالي على هاتف أندرويد الخاص بك.

أدخل رمز الرقم الموجود على هاتفك أندرويد المعروض على آيفون ، ثم سيتصل هاتف أندرويد بالآيفون عبر شبكة Wi-Fi خاصة.

حدد البيانات التي تريد نقلها على هاتفك الأندرويد، ثم اضغط على التالي لبدء نقل البيانات من هاتفك الأندرويد إلى الآيفون.

اضغط تم على هاتفك الأندرويد، ثم اضغط على متابعة على iDevice الخاص بك، ثم اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة لإعداد وتنشيط هاتفك الآيفون أو الآيباد .

2- نقل البيانات من هواتف أندرويد إلى هواتف آيفون باستخدام تطبيق MobileTrans

قم بتحميل MobileTrans لنقل الهاتف على نظام الكمبيوتر الخاص بك، وستظهر لك عدة خيارات في نافذة الأداة.

قم بتوصيل كل من هاتفك الأندرويد والآيفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB، وستكتشف الأداة تلقائيًا الأجهزة.

من الخيارات المحددة، تحتاج إلى تحديد وضع نقل الهاتف لنقل بياناتك بين الأجهزة المميزة.

سيتم عرض كلا الهاتفين المتصلين على الشاشة التالية تلقائيًا، ولديك امتياز التبديل أو انعكاس لتغيير أماكن الهواتف المتصلة، وتمكنك هذه الميزة من التأكد من أن المصدر والوجهة المقصودة في المكان الصحيح.

3- نقل البيانات من هواتف أندرويد إلى هواتف آيفون باستخدام تطبيق Xender

قم بتحميل وفتح تطبيق Xender على هاتفك الأندرويد.

اضغط على علامة إكس الخضراء في منتصف القائمة، وسوف ينبثق زرين للإرسال والاستلام، اضغط على إرسال للمتابعة.

بمجرد النقر فوق إرسال، سيقوم هاتفك الأندرويد بإنشاء معرف قابل للمشاركة يمكن مسحه ضوئيًا على الآيفون لتوصيل كلا الهاتفين.

افتح Xender على الآيفون وانقر على زر تلقي، وسوف يبحث عن أي أجهزة قريبة وسيُطلب منك مسح رمز الاستجابة السريعة أو إدخال كلمة مرور الأندرويد.