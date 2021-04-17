على سفرة رمضان.. طريقة عمل سلطة الأرز

سلطة الأرز

تعتبر طريقة عمل سلطة الأرز بالمايونيز أحد السلطات السهلة، ومن الوصفات السهلة والخفيفة، ويمكن تحضيرها على الإفطار في شهر رمضان لتقدمي لعائلتك اكلات صحية ومختلفة.







وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل سلطة الأرز بالمايونيز، والتي تتميز بطعمها الشهي والصحي، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة وتحتوي من مكونات بسيطة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل سلطة الأرز

مقادير طريقة عمل سلطة الأرز :

3 كوب أرز

كيلو فاصوليا خضراء

كيلو زيتون أسود

كيلو زيتون أخضر مقطع

5 جزر

3 طماطم

5 فلفل أخضر

2 علب تونة بالزيت

4 فصوص ثوم

1 بصل

½ علبة مايونيز

زيت زيتون بحسب الرغبة

4 كوب ماء

بقدونس للزينة

طريقة عمل سلطة الأرز :

1- اسكبي الماء في الإناء، أضيفي الأرز واتركيه حتى يغلي الماء.

2- في قدر أخرى أضيفي الماء وأضيفي فاصوليا و اسلقيها حتى تنضج.

3- اخلطي الأرز والفاصوليا في إناء.

4- ابرشي الثوم وقطّعي البصل وكل الخضار.

5- ضيفي الزيت والمايونيز.

6- ضيفي التونة والزيتون واخلطي سلطة الأرز ثم زيني الطبق بالبقدونس.