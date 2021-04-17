ضبط لص خلال سرقته مدرسة ابتدائية بالخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط لص المدارس أثناء سرقته مدرسة ابتدائية بالخانكة، وتبين أنه عامل بمقهى، وذلك بمساعدة أمين عهدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق ، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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تحرير 2587 مخالفة مرورية في حملة بالقليوبية



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ضبط لص أثناء شروعه في السرقة من داخل مدرسة الشهيد مفرح إبراهيم النمر الابتدائية بناحية عرب العيايدة التابعة لمركز الخانكة.



وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص تبين وجود مدير المدرسة، ومقيم الجبل الأصفر دائرة المركز، وأمين عهدة بذات المدرسة، ومقيم عرب العيايدة، وقرروا بقيام الثاني بضبط عامل بمقهى، ومقيم عرب العيايدة حال شروعه في سرقة، 2 شباك ألوميتال، و2 غطاء بالوعة، و2 مشاية حديد من داخل المدرسة.



وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بسرقته مدارس أخرى بذات المنطقةً، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.



من ناحية أخري، شنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة وأسفرت الحملة عن تحرير 2587 مخالفة مرورية وتم إخطار النيابات المختصة لتولي التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هشام دياب وكيل الإدارة العامة لمرور بشن حملة مرورية مكبرة، قادها العقيد عمرو الجزار رئيس مباحث المرور.



وأسفرت الحملة عن ضبط 2587 مخالفة مرورية متنوعة منها 825 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق وهو ما يعوق الحركة المرورية، وسحب 72 رخصة قيادة وتسيير منها 50 سائقًا يقودون بدون رخصة قيادة و22 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.



كما تمكنت الحملة من تحرير 22 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة وحجز دراجتين غير مرخصة و تحرير 22 مخالفة ملصقات، و350 تصالح فوري، و825 انتظار خاطئ وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوري 45 ألف و750 جنيه.



كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 17 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2400 جنيه مصالحات وتحرير 12 مخالفات عكس الاتجاه.

