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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أثلج صدورنا ..

مدحت العدل يشيد بمسلسل القاهرة كابول

مسلسل القاهرة كابول
مسلسل القاهرة كابول

نشر الكاتب والسيناريست مدحت العدل تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يشيد فيه بمسلسل “القاهرة كابول” والذى يعرض حاليا فى رمضان. 

وقال مدحت العدل: "القاهرة - كابول.. للرائع عبد الرحيم كمال والمخرج الجميل حسام على والممثلين المبدعين أثلج صدورنا وأعطانا الأمل أن الجودة والإتقان والموهبة الحقيقية هم الرهان الذى يكسب دائمًا.. شكرًا لصناع العمل الرائع".

تعليق مدحت العدل

وكانت شهدت الحلقة الرابعة  من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث، منها موافقة والد منال - نبيل الحلفاوى - على مقابلة زميلها فى العمل.

إما الضابط عادل - خالد الصاوى ، فقد بدا التحقيق مع طارق كساب - فتحى عبد الوهاب - فيما يخص وفاة صديقه المخرج .

كما أخبر رمزى - طارق لطفى - زوجتة الاولى أم عبد الله بوفاة شقيقها ، مما جعلها تتهمه بالتسبب فى قتله ، وطلبت من الطلاق والعودة الى بلدها برفقة ابنها .

أبطال مسلسل القاهرة كابول

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.
 

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة كابول

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

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كواليس مسلسل القاهرة كابول

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.

وكانت علقت الفنانة حنان مطاوع، على مشاركتها في مسلسل القاهرة كابول.


وقالت "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "مبسوطة جدا أني بعمل هذا الدور، وما أسعدني اكثر أن الجمهور أحب الدور مثلما أحببته".


وأضافت: "إن شاء الله المسلسل يكون وجبة دسمة للجمهور وينال إعجابهم"، لافته: "المسلسل يرمي إسقاطات ومعاني كثيرة بشكل واضح، وأتمنى أن تصل الرسالة".


وتابعت الفنانة حنان مطاوع: "المسلسل مباراة تمثيلية عالية جدا، وأتمني أن يصل المعنى للجمهور".

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