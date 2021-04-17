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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبد الله : أخفيت عقد تمديد مصطفى محمد مع الزمالك لهذا السبب

مصطفي محمد
مصطفي محمد

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادى الزمالك المستقيل أنه يمتلك عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لجالطة سراى التركى بحوزته ، وقال إبراهيم عبد الله الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى:"عقد تمديد تعاقد مصطفى محمد معايا بعلم مجلس الإدارة وبرغبة مصطفى محمد نفسه ".


ويضيف إبراهيم عبد الله :"عقد مصطفى محمد مستمر مع الزمالك ثلاثة مواسم ونصف وبعد تمديده عامين يصبح مستمرا خمسة مواسم مع القلعة البيضاء واحترمت وجهة نظر اللاعب الذى طلب منى بقاء العقد معى لحين عودته ووضع المبالغ المالية فيه ".


وأكمل عضو لجنة الزمالك:" هناك إدارى استقال من الزمالك متهم بسبب اخلاقى لن اكشفه لانه يتنافى مع اخلاقيات الزمالك ، هذا الادارى كلمنى في التليفون بعد الاستقالة مردتش عليه بعتلى رسالة على الواتساب وقالى عايز عقد مصطفى محمد يا إبراهيم عبد الله فلم أرد"


وأضاف إبراهيم عبد الله :"منصب هذا الادارى لايحق له الاحتفاظ بالعقود ، هو فقط مسئول عن تسجيل اللاعبين فقط ، هذا الرجل هو من تسبب في ازمة اوناجم ولم يستفد الزمالك باللاعب بسبب هذا الخطأ ، وامير مرتضى مشاه من النادى بعدها ورجع دون علمنا في الفترة الانتقالية واتحول للتحقيق حتى يتم اثبات كيف أضر الزمالك خاصة في واقعة ايجار فيلا كارتيرون، فلقد طلب من كارتيرون يطلع من الفندق قبل ما النادى يتعاقد على الفيلا وأصر على فيلا معينة برقم معين".

إبراهيم عبد الله مصطفي محمد الزمالك القلعة البيضاء نادي الزمالك

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